مراسل المنار: رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي حولا ومركبا في جنوب لبنان مصدرها موقع العباد الإسرائيلي وموقع العدو المستحدث داخل الأراضي اللبنانية على طريق مركبا – حولا