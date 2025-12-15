الإثنين   
    مراسل المنار: رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي حولا ومركبا في جنوب لبنان مصدرها موقع العباد الإسرائيلي وموقع العدو المستحدث داخل الأراضي اللبنانية على طريق مركبا – حولا

