الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
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    النائب رعد: ايران اليوم قوة ردع اقليمية في المنطقة وقد اثبتت ذلك بصمودها وبليّ ذراع العدو الصهيوني