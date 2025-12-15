الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:59
    عاجل

    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مسن جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه في مسافر يطا بالضفة المحتلة

      لجنة الأسير سكاف في ذكرى ميلاده ال ٦٦: لمساندة قضية الأسرى في سجون العدو حتى تحريرهم

      غرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بفعل الأمطار الغزيرة وعودة المنخفض الجوي

