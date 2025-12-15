الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:42
    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: وصل إلى مستشفيات قطاع غزة شهيدان و6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قائد الجيش زار ثكنة صور مع وفد من السفراء والملحقين العسكريين

      زيلينسكي ينضم إلى مباحثات برلين… والكرملين يشترط استبعاد أوكرانيا من “الناتو”

      بري استقبل مستشار رئيس الجمهورية ودعا الى جلسة نيابية عامة الخميس في 18 الحالي

