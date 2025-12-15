الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس الواقع في 18 كانون الاول الساعة 11 قبل الضهر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة التربية أعلنت قبول طلبات الترشيح لتولي إدارة مدارس وثانويات رسمية

      وزارة التربية أعلنت قبول طلبات الترشيح لتولي إدارة مدارس وثانويات رسمية

      أعراض صامتة لمرض باركنسون تظهر قبل سنوات من تشخيصه

      أعراض صامتة لمرض باركنسون تظهر قبل سنوات من تشخيصه

      عمليات هدم بالقدس المحتلة واعتقالات واقتحامات واسعة بعدة مناطق بالضفة

      عمليات هدم بالقدس المحتلة واعتقالات واقتحامات واسعة بعدة مناطق بالضفة