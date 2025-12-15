الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : محلقة معادية من نوع “كواد كوبتر” فشلت منذ يوم امس في سحب محلقة صغيرة سقطت في “حي المبرات” الغربي في مدينة الخيام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      على وقع تزايد الخروقات الإسرائيلية.. اجتماع لـ “الميكانزيم” الجمعة المقبل وعون يزود كرم بتوجيهاته

      على وقع تزايد الخروقات الإسرائيلية.. اجتماع لـ “الميكانزيم” الجمعة المقبل وعون يزود كرم بتوجيهاته

      ​مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية شمال شرق رام الله وسط حملة اعتقالات في مناطق الضفة

      ​مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية شمال شرق رام الله وسط حملة اعتقالات في مناطق الضفة

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025