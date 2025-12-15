الإثنين   
    مراسل المنار: محلقة معادية من نوع “كواد كوبتر” تحلق على مقربة من الأشجار في “حي المبرات” غرب مدينة الخيام ويتدلى منها حبل من دون تحديد الهدف

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-12-2025

      مراسل المنار: زورق معادي يطلق النار مقابل خط الطفافات البحري في الجنوب

      روابط التعليم الرسمي تُصعّد: إضراب واعتصامات الأربعاء رفضًا للمماطلة

