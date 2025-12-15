وسائل إعلام العدو: جندي إسرائيلي أطلق النار على مستوطن وأصابه بجروح خطيرة قرب مستوطنة “كدوميم” شمالي الضفة الغربية ظنًا منه أنه فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن