الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الدفاعات الجوية الروسية تدمر ست طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت أراضي مقاطعة تولا دون وقوع إصابات أو أضرار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 94 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

      وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 94 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

      الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح الفنزويليين المحتجزين تعسفا

      الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح الفنزويليين المحتجزين تعسفا

      الخارجية الفنزويلية: لن تعود فنزويلا أبداً مستعمرة لأي إمبراطورية أو أي قوة أجنبية وستواصل الدفاع غير المشروط عن استقلالها

      الخارجية الفنزويلية: لن تعود فنزويلا أبداً مستعمرة لأي إمبراطورية أو أي قوة أجنبية وستواصل الدفاع غير المشروط عن استقلالها