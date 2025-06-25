الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:16
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    القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت توفيق صمدي:تمكنت الجمهورية الإسلامية من إذلال الكيان الغاصب وداعميه والانكفاء من دون تحقيق أهدافهم