الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:16
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    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إنشاء ما يسمى مراكز المساعدات أسفر عن 549 شهيدا و4,066 مصابا و39 مفقودا في شهر