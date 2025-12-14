الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 02:57
    عاجل

    عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند: مقتل شخصين وإصابة 8 بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار في جامعة براون

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: لقد تم إطلاعي على وضع جامعة براون وهو وضع فظيع فإصابات الضحايا سيئة جدا

      بوشكوف: ميرتس متحدثا عن نهاية النفوذ الأمريكي في أوروبا يعترف بحدوث تحول جيوسياسي

      أسوشويتد برس عن مصدر: مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في إطلاق النار بجامعة براون بولاية رود آيلاند

