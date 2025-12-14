إطلاق نار مكثف داخل جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية

أعلنت جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية عن وجود مسلح بالقرب من حرمها الجامعي في رود آيلاند، فيما أفاد مسؤولون بأن أحد المشتبه بهم رهن الاحتجاز.

وذكرت قناة “سي بي إس نيوز” أن الشرطة استجابت لحالة مطلق النار النشط يوم السبت في جامعة براون بالقرب من مبنى هندسي في حرم بروفيدانس الجامعي.

وحثت الجامعة الطلاب على إغلاق الأبواب، وإغلاق هواتفهم، والبقاء في أماكن آمنة.

وقالت شرطة بروفيدانس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “يتواجد حاليا عدد كبير من أفراد شرطة بروفيدانس وفرق الإطفاء في شارع هوب بالقرب من جامعة براون”.

وفي رسالة صوتية للطلاب، قال مسؤولو المؤسسة إن هناك مطلق النار النشط بالقرب من مبنى باروس وهولي الهندسي، ودعت رسالة نصية تنبيهيه أرسلت إلى الطلاب “لإغلاق الأبواب وإسكات الهواتف والبقاء مخفيين حتى إشعار آخر”.

وتم الإبلاغ عن الحادث بالقرب من مبنى باروس وهولي، وهو مبنى من سبعة طوابق يضم قسم كلية الهندسة والفيزياء، وفقا للموقع الإلكتروني للمدرسة.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن عدد المصابين بلغ 20 شخصا، وأن فرق الإنقاذ من كل بلدة تقريبا في رود آيلاند توجهت لمكان الحادث.

وقالت كريستي دوسريس، كبير مسؤولي الإعلام في المدينة، إن المسؤولين لا يزالون يجمعون المعلومات من المشهد النشط.

المصدر: سي بي إس نيوز + روسيا اليوم