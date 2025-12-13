الشيخ قاسم: قائد قوات اليونيفيل قال إنه ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب نهر الليطاني وان “اسرائيل” تنتهك وقف إطلاق النار بشكل صارخ