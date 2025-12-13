السبت   
    الشيخ قاسم: قائد قوات اليونيفيل قال إنه ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب نهر الليطاني وان “اسرائيل” تنتهك وقف إطلاق النار بشكل صارخ

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: وظيفة المقاومة أن تساند وتمنع استقرار العدو وتساعد على التحرير، وحماية لبنان هو مسؤولية السلطة السياسية وليس مسؤولية المقاومة ابتداءً

      الشيخ قاسم: المقاومة تُطالَب بإيمانها وباستعدادها للتضحية وتُطالب باستمراريتها ولكن لا تُطالب بمنع العدوان

      الشيخ قاسم: هذه المرحلة الجديدة تفترض أداء مختلفا فالدولة أصبحت مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش

