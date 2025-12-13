محلقة معادية اطلقت قنبلة صوتية باتجاه سيارة احد المواطنين تزامنا مع اطلاق نار من اسلحة رساشة نحوه اثناء عمله في تشحيل الزيتون في بلدة البستان رغم مواكبته من الجيش اللبناني