الشيخ قاسم: دور المرأة المقاوم هو الذي ساهم في تحقيق الانجازات إبنة وأما وزوجة ثابري على هذا الدور لاستمرارية ثمرة دماء الشهداء والتضحيات العظيمة للجرحى والجريحات والاسرى