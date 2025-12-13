السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأونروا: لدينا مخزون كاف من مستلزمات الإيواء لما يصل الى 1.3 مليون شخص تم تخزينها مسبقا خارج غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية في القطاع

      مدير المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية في القطاع

      مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ربع مليون نازح تضرروا من تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع

      مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ربع مليون نازح تضرروا من تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع

      مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: نعاني نقصا حادا في المواد الغذائية

      مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: نعاني نقصا حادا في المواد الغذائية