السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 08:46
    عاجل

    المتحدث باسم اليونيسيف: نحتاج بشكل ملح لإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة ولا بد من حشد الدعم لذلك

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 13 كانون الأول/ ديسمبر 2025

      الصحافة اليوم: 13-12-2025

      فرنسا | الإليزيه: الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية

