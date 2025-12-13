السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 04:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الاميركية: الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت طرح قرار مثير للانقسام ومسيس يستند إلى مزاعم كاذبة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس وزراء كمبوديا: يجب على الولايات المتحدة وماليزيا التحقق من الجهة التي أطلقت النار أولا في النزاع

      رئيس وزراء كمبوديا: يجب على الولايات المتحدة وماليزيا التحقق من الجهة التي أطلقت النار أولا في النزاع

      رئيس وزراء كمبوديا: أجريت اتصالا مع الرئيس الأمريكي ونظيري الماليزي بشأن وقف إطلاق النار مع تايلاند

      رئيس وزراء كمبوديا: أجريت اتصالا مع الرئيس الأمريكي ونظيري الماليزي بشأن وقف إطلاق النار مع تايلاند

      نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نرفض أي محاولة لتعزيز دور الأونروا

      نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نرفض أي محاولة لتعزيز دور الأونروا