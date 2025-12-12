النائب الحاج حسن: سلاح ‏المقاومة هو الذي حرّر الجنوب ‏في الوقت الذي كان فيه الوزير والحزب ‏الذي ينتمي إليه في موقع آخر‏ وكذلك إنجاز التصدي البطولي عام 2006 والتصدي ‏للتكفيريين