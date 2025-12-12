الجمعة   
    النائب الحاج حسن: سلاح ‏المقاومة هو الذي حرّر الجنوب ‏في الوقت الذي كان فيه الوزير والحزب ‏الذي ينتمي إليه في موقع آخر‏ وكذلك إنجاز التصدي البطولي عام 2006 والتصدي ‏للتكفيريين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس بلدية قريتي معرية وعابدين السوريتين لوكالة سانا: مجهولون ألقوا قنبلتين يدويتين باتجاه مكان عرس في عابدين ما أدى إلى إصابة عدد من الحضور

      النائب حسين الحاج حسن يرد على تصريحات وزير الخارجية

      الحاج حسن: في كلام الوزير أمر لافت جدًّا وهو أنّه يريد تحييد المؤسّسات وكأنّه يبرّر لإسرائيل ضرب ‏اللبنانيين الآخرين وهذا ‏كلام خاطئ جدًا

