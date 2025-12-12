الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:42
    مراسل المنار: زورق معادٍ يطلق النار باتجاه المياه الاقليمية مقابل رأس الناقورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة التربية تسلمت من منظمة “اليونيسف” تجهيزات تطويرية حديثة

      “فعاليات بعلبك الهرمل تطالب كهرباء لبنان بحق المحافظة في التغذية بالتيار الكهربائي”

      “تأجيل ملف تفرغ الأساتذة يثير القلق والتهديد بالإضراب في الجامعة اللبنانية”

