الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: إعلان سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يشكل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غريب : لضرورة حصر المفاوضات في اطار لجنة الميكانيزم وحصرها في الطابع الامني

      غريب : لضرورة حصر المفاوضات في اطار لجنة الميكانيزم وحصرها في الطابع الامني

      حجازي يعلن تغيير اسم حزب البعث الى حزب الراية الوطني

      حجازي يعلن تغيير اسم حزب البعث الى حزب الراية الوطني

      مياه لبنان الجنوبي: لترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى لحين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة

      مياه لبنان الجنوبي: لترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى لحين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة