لجنة الصحة في الغسانية تُجري جولة تفتيشية لضمان سلامة الغذاء في البلدة

حرصًا على تعزيز معايير السلامة الغذائية، نفّذ المراقبان الصحيان عباس صالح ونورما بدير، بإشراف اللجنة الصحية في بلدية الغسانية، جولة تفتيشية على المؤسسات، ولا سيّما الغذائية منها، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير السلامة والنظافة، وتطبيق شروط الوقاية الصحية، إضافة إلى أخذ العينات وتوجيه الإنذارات عند الضرورة، بما يضمن سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وخلال الجولة، قدّم الفريق الإرشادات اللازمة لرفع مستوى السلامة الغذائية، كما جرى تسجيل الملاحظات ليُصار إلى متابعتها لاحقًا من قبل اللجنة.

وتؤكّد لجنة الصحة أن عملها لن يقتصر على هذه الجولة، بل ستستمر في تنفيذ مهامها الرقابية بشكل دوري لمتابعة المؤسسات الغذائية والتأكد من التزامها الكامل بالشروط الصحية، حرصًا على حماية العائلات في البلدة من أي مخاطر غذائية محتملة.

المصدر: جمعية العمل البلدي