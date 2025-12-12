الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:36
    عاجل

    مراسل المنار: غارات العدو طالت الجرمق والريحان وبريج -جباع وأنصار-الزرارية وتبنا وزلايا ووادي حومين- رومين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر محلية سورية: دورية تابعة للاحتلال تتوغل في قريتي ام العظام ورويحينة بريف القنيطرة

      مصادر فلسطينية: انهيار مبنى من 4 طوابق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة جرّاء الأمطار والرياح دون وقوع ضحايا

      مراسل المنار: الطائرات الحربية “الإسرائيلية” استهدفت منطقة حِمى بلدة زلايا في البقاع الغربي

