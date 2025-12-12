الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: اعتقد الإمبرياليون أن شعبنا سيستسلم ولكن لم يستسلم أحد هنا ولن يستسلم أحد أبداً لأن شعبنا شعب شجاع ومبتكر ورائد