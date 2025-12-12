الجمعة   
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة رام الله

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية نعلين غرب رام الله وتداهم منزلاً خلال اقتحامها مخيم الأمعري في المدينة

      مصادر فلسطينية: جرافات المستوطنين تشرع بتجريف أراضي الفلسطينين في سهل ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

