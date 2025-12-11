الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 02:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استمرار منع إعادة الإعمار وتقييد إدخال المساعدات وتدمير المنازل والبنى التحتية يزيد من معاناة أكثر من مليون ونصف المليون نازح في القطاع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة رام الله

      مصادر فلسطينية: إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة رام الله

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية نعلين غرب رام الله وتداهم منزلاً خلال اقتحامها مخيم الأمعري في المدينة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية نعلين غرب رام الله وتداهم منزلاً خلال اقتحامها مخيم الأمعري في المدينة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية