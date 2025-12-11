الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حازم قاسم: ️ندعو الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك عاجل وجاد لإنقاذ غزة من الوضع الكارثي الذي تسببه سنوات التدمير وتوالي المنخفضات الجوية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استمرار منع إعادة الإعمار وتقييد إدخال المساعدات وتدمير المنازل والبنى التحتية يزيد من معاناة أكثر من مليون ونصف المليون نازح في القطاع

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استمرار منع إعادة الإعمار وتقييد إدخال المساعدات وتدمير المنازل والبنى التحتية يزيد من معاناة أكثر من مليون ونصف المليون نازح في القطاع

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الأطفال والنساء وكبار السن يعانون من البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة بسبب المنخفض الجوي

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الأطفال والنساء وكبار السن يعانون من البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة بسبب المنخفض الجوي

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مئات الآلاف من النازحين يتعرضون لظروف قاسية في ظل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع وهم بلا مأوى ولا مقومات أساسية للحياة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مئات الآلاف من النازحين يتعرضون لظروف قاسية في ظل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع وهم بلا مأوى ولا مقومات أساسية للحياة