الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
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    مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية تلقي القنبلة الصوتية الثالثة على بلدة حولا اليوم