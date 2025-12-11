رويترز: نائب وزير خارجية تايوان قام بزيارة سرية للكيان الصهيوني

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن فرانسوا وو، نائب وزير الخارجية التايواني، قام بزيارة لم يُعلن عنها مسبقاً إلى الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، في وقت تتطلع فيه تايوان إلى التعاون الدفاعي مع الكيان.

ولا تربط تايوان علاقات دبلوماسية رسمية إلا بعدد قليل من الدول بسبب ضغوط بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وليست دولة مستقلة. ومثل معظم الدول الأخرى، لا تعترف تايوان رسمياً إلا ببكين، وليس بـتايبه، ورغم أن كبار الدبلوماسيين التايوانيين يقومون بجولات خارجية، فإن زياراتهم لدول مثل الكيان الصهيوني نادرة.

ومع ذلك، تعتبر تايوان الكيان الصهيوني شريكاً ديمقراطياً مهماً وقدمت دعماً قوياً له بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب الكيان الصهيوني والحرب اللاحقة في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين زاد مستوى التواصل بين الجانبين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المسألة، لرويترز إن وو ذهب إلى الكيان الصهيوني في الأسابيع القليلة الماضية، وأشار اثنان من المصادر إلى أن الرحلة جرت هذا الشهر.

وأحجمت المصادر عن الإدلاء بتفاصيل عمن التقى بهم وو أو الموضوعات التي ناقشها، وما إذا كان قد تطرق إلى نظام الدفاع الجوي التايواني الجديد متعدد الطبقات المسمى (تي-دوم)، والذي كشف عنه الرئيس لاي تشينغ-ته في أكتوبر/تشرين الأول، وهو مصمم جزئياً بما يشبه نظام القبة الحديدية لدى الكيان الصهيوني.

ورفضت وزارة الخارجية التايوانية التعليق على ما إذا كان وو قد زار الكيان الصهيوني. وقالت في بيان: “تتشارك تايوان والكيان الصهيوني قيم الحرية والديمقراطية، وستواصلان العمل بشكل عملي على تعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة” في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والثقافة، وترحبان بمزيد من “أشكال التعاون ذات المنفعة المتبادلة”.

ولم ترد وزارة الخارجية لدى الكيان الصهيوني على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

المصدر: رويترز