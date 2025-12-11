الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:22
    مراسل المنار : فجر اليوم نفذت قوات العدو تفجيراً لأحد المباني قيد الانشاء شمال بلدة ميس الجبل في جنوب ابنان

      واستهدفت سطح احد المباني مقابل عين المياه وسط بلدة #عديسة بجسم متفجر القته محلقة “كواد كوبتر”

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: متوسط دخول الشاحنات اليومي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط ونسبة الالتزام لا تتعدى 39%

      الدفاع المدني بغزة: خيام النازحين لا تستطيع مواجهة المنخفضات الجوية وعلى العالم التحرك لإنقاذ سكان القطاع

      الدفاع المدني بغزة: تلقينا أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة بسبب المنخفض الجوي

