الخميس
11 12 2025
20 جمادى الآخرة 1447
بيروت 10:22
الخميس
20 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
05:05
صلاة الصبح
05:13
الشروق
06:32
الظهر
11:31
العصر
14:11
المغرب
16:49
العشاء
17:43
منتصف الليل
22:51
مواقيت الصلاة
مراسل المنار : فجر اليوم نفذت قوات العدو تفجيراً لأحد المباني قيد الانشاء شمال بلدة ميس الجبل في جنوب ابنان
11-12-2025 09:56 صباحًا
واستهدفت سطح احد المباني مقابل عين المياه وسط بلدة #عديسة بجسم متفجر القته محلقة “كواد كوبتر”
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: متوسط دخول الشاحنات اليومي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط ونسبة الالتزام لا تتعدى 39%
10:22
الدفاع المدني بغزة: خيام النازحين لا تستطيع مواجهة المنخفضات الجوية وعلى العالم التحرك لإنقاذ سكان القطاع
10:14
الدفاع المدني بغزة: تلقينا أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة بسبب المنخفض الجوي
10:13