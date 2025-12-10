الأربعاء   
    وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية: تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشن إي أل-76” في السودان ومقتل جميع أفراد طاقمها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر 38 مسيّرة أوكرانية خلال ست ساعات

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تعتقل الأسير المحرر براء رمزي دويكات من عسكر البلد شرق نابلس شمال الضفة الغربية

      وسائل إعلام أمريكية : مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي

