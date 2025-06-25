الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 07:59
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    وكالة شهاب: شهادة ميدانية صادمة من محور نتساريم وسط قطاع غزة تكشف عن قيام قوات الاحتلال بإعدام عشرات الشبان من منتظري المساعدات وإلقاء جثامينهم في بئر ومنع انتشالها