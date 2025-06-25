الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 04:10
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    94 شهيدًا في غزّة بينهم 60 من منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية