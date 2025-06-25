الثلاثاء   
   25 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 02:38
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    القناة 12 العبرية: ترامب أبلغ نتنياهو بشكل واضح أنه لا يرغب بأن يشارك عسكريًا في أي صراع بعد الآن