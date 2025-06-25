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   25 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
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    العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني: ستقام مراسم تشييع جثمان القائد للحرس الثوري الإسلامي الفريق حسين سلامي ورئيس مكتبه العميد الحاج مسعود شانئي يوم الخميس 5 يوليو 1404 في الساعة التاسعة صباحاً في مسقط رأسهما مدينة غلبايكان