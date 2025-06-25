الثلاثاء   
   25 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 02:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني: مراسم التشييع ستنطلق من أمام بوابة جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً بحضور كافة أبناء الشعب الإسلامي الكريم