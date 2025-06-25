الثلاثاء   
   25 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:06
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    الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان يعرب لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين “إسرائيل” و إيران الذي تحقق بجهوده معربًا عن أمله في أن يكون دائمًا