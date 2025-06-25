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عراقجي: كانت فكرتهم الساذجة أنّ إيران ستستسلم بمجرد تدخل أمريكا ولكن عندما رأوا ردنا باستخدام الجيل الثالث من صواريخ “خيبر” وهو الأكثر حسمًا وقوة تراجعوا عن مواصلة الحرب ودعوا إلى وقف إطلاق النار عبر وسطاء