الثلاثاء   
   25 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:05
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    مندوب إيران لدى مجلس الأمن: ندعو مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات الصهيونية والأمريكية