الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
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    كتائب القسام تستهدف دبابة صهيوينة من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في منطقة “الترخيص القديم” جنوب مدينة خانيونس