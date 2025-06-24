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رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: إيران كسرت المحاولة اليائسة لفرض الهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية ومنح الكيان الصهيوني التفوق العسكري