السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      8 دول عربية وإسلامية ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

      8 دول عربية وإسلامية ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

      وزارة الصحة في غزة: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,354 شهيداً و171,030 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

      وزارة الصحة في غزة: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,354 شهيداً و171,030 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

      توغل إسرائيلي جديد قرب بيت جن بعد 8 أيام على المجزرة

      توغل إسرائيلي جديد قرب بيت جن بعد 8 أيام على المجزرة