الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:55
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    محمد عبد السلام: الضربات الصاروخية اليومية والمدمرة على الكيان صفحة عز في سجل إيران