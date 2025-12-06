السبت
06 12 2025
15 جمادى الآخرة 1447
بيروت 07:34
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
السبت
15 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
05:01
صلاة الصبح
05:10
الشروق
06:29
الظهر
11:29
العصر
14:11
المغرب
16:48
العشاء
17:42
منتصف الليل
22:49
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مجمع الشفاء الطبي في غزة: 42 ألف جريح من بين 170 ألف جريح يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية
06-12-2025 06:35 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
موسكو: اعتداءات كيف على أراضي روسيا بما فيها الجديدة أدت لمقتل 237 طفلا
06:43
طائرات الاحتلال تشن غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
06:37
مجمع الشفاء الطبي في غزة: نحتاج بشكل عاجل إلى غرف عمليات جديدة وغرف عناية مركزة ومواد وأجهزة طبية
06:36