السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدثة باسم منظمة اليونيسف: أطفال غزة سيعانون من تأثيرات الحرب مدى الحياة صحيا ونفسيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فلسطين | إصابة رضيع بالاختناق إثر قنابل غاز أطلقها الاحتلال جنوب نابلس

      فلسطين | إصابة رضيع بالاختناق إثر قنابل غاز أطلقها الاحتلال جنوب نابلس

      المتحدثة باسم منظمة اليونيسف: الحرب سرقت الطفولة من أطفال غزة ويجب العناية بمن فقدوا عائلاتهم وفقا لوسائل إعلام فلسطينية

      المتحدثة باسم منظمة اليونيسف: الحرب سرقت الطفولة من أطفال غزة ويجب العناية بمن فقدوا عائلاتهم وفقا لوسائل إعلام فلسطينية

      المتحدثة باسم منظمة اليونيسف:نحو 70 طفل في غزة قتلوا بعد وقف إطلاق النار ويجب وقف ذلك فورا

      المتحدثة باسم منظمة اليونيسف:نحو 70 طفل في غزة قتلوا بعد وقف إطلاق النار ويجب وقف ذلك فورا