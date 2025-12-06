السبت   
    الخارجية الأمريكية: ويتكوف وكوشنر أجريا مناقشات بناءة مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن مسار سلام دائم في أوكرانيا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الأمريكية: الجانبان استعرضا أجندة دعم إعادة إعمار أوكرانيا والمبادرات الاقتصادية بين واشنطن وكييف

      الخارجية الأمريكية: الجانبان شددا على ضرورة إنهاء الحرب واتخاذ خطوات موثوقة نحو وقف إطلاق النار وخفض التصعيد

      الخارجية الأمريكية: الجانبان اتفقا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة لدعم سلام دائم

