عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة رضيع بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز خلال اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس
06-12-2025 00:59 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الخارجية الأمريكية: الجانبان استعرضا أجندة دعم إعادة إعمار أوكرانيا والمبادرات الاقتصادية بين واشنطن وكييف
01:11
الخارجية الأمريكية: الجانبان شددا على ضرورة إنهاء الحرب واتخاذ خطوات موثوقة نحو وقف إطلاق النار وخفض التصعيد
01:09
الخارجية الأمريكية: الجانبان اتفقا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة لدعم سلام دائم
01:08