الوزير ناصر الدين تفقد مستشفيات حكومية ومراكز رعاية في البقاع الغربي وراشيا وتأكيد استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي



قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بجولة صحية ميدانية شملت عدداً من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية في منطقتي البقاع الغربي وراشيا، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات الطبية وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وانطلقت الجولة انطلقت من مستشفى خربة قنفار الحكومي، حيث تفقد ناصر الدين الأقسام التي ستُرفد قريباً بتجهيزات حديثة، بينها جهاز CT Scan.

وانتقل بعدها إلى مستشفى مشغرة الحكومي، حيث افتتح قسمي العلاج الكيميائي والعناية بحديثي الولادة، مؤكداً ” التزام الوزارة بتأمين خدمات نوعية داخل المنطقة والتخفيف عن المرضى أعباء الانتقال إلى مراكز بعيدة”.

وخلال الجولة، شدّد ناصر الدين على أنّ “وزارة الصحة استعادت دورها الطبيعي في دعم القطاع العام، من خلال تجهيزات يتم تنفيذها بتمويل من البنك الإسلامي والبنك الدولي”، لافتاً إلى أنّ “الهدف هو إعادة المستشفيات الحكومية إلى الخارطة الصحية الأساسية لتكون في خدمة جميع اللبنانيين بعيداً عن أي تمييز”.

المحطة الثالثة كانت في “مركز حرمون للخدمات الاجتماعية” في راشيا، حيث اطلع وزير الصحة على احتياجاته والتقى فعاليات اجتماعية وبلدية.

وبدعوة من رئيس “جمعية سليم بيك الداوود” الاجتماعية طارق بيك الداوود زار الوزير ناصر الدين المركز الصحي حيث كان في استقباله الامين العام ل”حركة النضال اللبناني العربي” فيصل الداوود ونائبه طارق الداوود، في حضور فاعليات اجتماعية وبلدية ومشايخ من الموحدين الدروز وحشد من الاهالي.

واثنى طارق الداوود على “جهود الوزير ناصر الدين وانفتاحه على كل المونات في لبنان، وعلى المهنية والمناقبية العالية التي يتحلى بها وزير الصحة”، شاكراً له حرصه على “منطقة راشيا وأهلها”، ودعا الى “المزيد من العمل والتطوير للمرافق الصحية في المنطقة”.

بعدها ترافق الداوود والوزير ناصرالدين إلى مستشفى راشيا الحكومي، لافتتاح معمل الأوكسجين.

بعدها، افتتح في مستشفى راشيا الحكومي معمل الأوكسجين الجديد المنجز بدعم من وزارة الصحة واليونيسف، والذي يؤمّن قدرة إنتاجية محلية تخفف الكلفة عن المستشفى وترفع من مستوى جهوزيته.

وأكد النائب وائل أبوفاعور خلال الافتتاح أنّ “معظم طلبات مستشفى راشيا تمت تلبيتها، مثمّناً رفع قيمة مشروع الـ CT Scan والمساهمة المالية التي حصل عليها المستشفى، الأمر الذي يسهم في تعزيز دوره وخدماته لأهالي المنطقة”.

وشكلت جولة الوزير ناصر الدين رسالة دعم واضحة للمؤسسات الصحية الحكومية في البقاع الغربي وراشيا، وتأكيداً على استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام