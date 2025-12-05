الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    “التحكم المروري”: لتخفيف السرعة على طريق بيروت – البقاع بسبب الامطار تفاديًا للحوادث

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت محيط مواطن كان على دراجته النارية بقنبلة صوتية في الحي الجنوبي لمدينة الخيام

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت محيط مواطن كان على دراجته النارية بقنبلة صوتية في الحي الجنوبي لمدينة الخيام

      وزراء خارجية 8 دول يعربون عن قلقهم إزاء التصريحات الإسرائيلية عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

      وزراء خارجية 8 دول يعربون عن قلقهم إزاء التصريحات الإسرائيلية عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

      الوزير ناصر الدين تفقد مستشفيات حكومية ومراكز رعاية في البقاع الغربي وراشيا وتأكيد استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي

      الوزير ناصر الدين تفقد مستشفيات حكومية ومراكز رعاية في البقاع الغربي وراشيا وتأكيد استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي